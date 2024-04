Un projet d’envergure pour le charron jurassien

Le charron d’Undervelier s’est attelé ces derniers mois à un travail pour le moins inhabituel. Blaise Martignier a été sollicité par une entreprise belge active dans l’événementiel pour réaliser quatre roues de grandes dimensions et des décors pour un char du Parc Astérix à Paris. « J’ai été interpellé par mail. C’était très étonnant de découvrir un message qui me demandait de faire un char qui s’appelle Oignons et croûtons. Au départ, j’ai vraiment cru que c’était une plaisanterie », indique Blaise Martignier. La société qui l’a sollicité est, en effet, arrivée dans le Jura après avoir recherché, sans succès, pendant plusieurs mois en Belgique et en France un artisan susceptible de réaliser ce travail avec du matériel authentique tel que du bois plutôt que de la résine.