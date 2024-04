Il fête ses 60 ans… en tant que sacristain !

Un anniversaire pas banal. Germain Vuillaume occupe le poste de sacristain de Rocourt depuis 60 ans. Il avait commencé à l’âge de 12 ans, une pratique relativement commune à l’époque. Celui qui s’occupe toujours, à 72 ans, d’ouvrir l’église du village chaque matin avant de la refermer chaque soir, se souvient de débuts difficiles. Il n’en a pas moins abandonné des responsabilités qu’il porte encore aujourd’hui, six décennies plus tard. Preuve qu’il aime rendre service, il s’occupe également de la sacristie de Damvant depuis trois ans, et de celle de Fahy depuis 6 mois. Une activité qu’il envisage de continuer encore quelques années, « pour rendre service », explique-t-il avec toute l’humilité qui transpire de sa personne. /tbe