Plus de trains durant cinq mois dans le Laufonnais

Les trains ne circuleront plus pendant cinq mois entre Laufon et Aesch sur la ligne entre Delémont et Bâle. La mesure sera mise en place entre avril et fin septembre 2025. Elle entre dans le cadre de la construction du nouveau tronçon ferroviaire à double voie entre Grellingue et Duggingen qui a démarré au printemps 2023. L’information a été donnée ce lundi par les CFF. L’ancienne régie fédérale indique que l’interruption totale du trafic ferroviaire durant cinq mois s’avère nécessaire pour démanteler l’infrastructure actuelle et construire la double voie. Les CFF se disent conscients que la fermeture de la ligne représente un défi majeur pour les clients et les régions concernés. Sans une telle mesure, la durée des travaux serait toutefois allongée de plus d’un an. Des bus remplaceront ainsi les trains entre Laufon et Aesch. Un bus direct circulera quatre fois par heure sans arrêt entre les deux localités. Un autre roulera en cadence au quart d’heure et s’arrêtera à Zwingen, Grellingue et Duggingen. Le temps de trajet sera rallongé de 15 à 30 minutes. /comm-fco