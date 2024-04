Dessine-moi un jardin vivant dans le Jura

Les enfants jurassiens sont appelés à imaginer leur jardin vivant via un concours de dessins. La démarche est lancée par l’Office cantonal de l’environnement. Il vise à promouvoir le programme « Jardins vivants » élaboré en 2020 et qui propose des fiches pratiques pour gérer son jardin sans pesticides et favoriser la biodiversité. Le guide est agrémenté de vidéos explicatives de Tom le Jardinier et est accessible sur le site jura.ch/jardinsvivants. Le concours de dessins est ouvert à tous les enfants de 4 à 12 qui peuvent participer à domicile ou en classe. Le délai d’envoi est fixé au 5 juillet 2024, soit à la fin de l’année scolaire, à l’adresse jardinsvivants@jura.ch. Un jury composé de trois personnes de l’administration cantonale sélectionnera les dessins primés. Le concours est doté de 2'000 francs de prix en abonnements à la revue « La Salamandre ». Le concours de dessins succède à un concours de photos qui avait été mené en 2022. /comm-fco