Le Conseil communal des Enfers est bel et bien au complet. Pauline Montavon a accepté de siéger dans l’exécutif du village des Franches-Montagnes. Elle reprendra le dicastère de l’AVS, de l’énergie et des forêts. Pauline Montavon avait été élue le 21 avril dernier lors d’un scrutin libre. Elle avait obtenu 10 suffrages sur les 27 votants et disposait d’un délai de réflexion pour accepter ou non de faire son entrée au Conseil communal. /comm-fco