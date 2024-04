La Croisée des loisirs ferme pour ouvrir un nouveau chapitre

C’est une page qui se tourne à la Croisée des loisirs à Delémont. Ce mardi marque le dernier jour d’ouverture de l’établissement avant qu’il ne subisse un sérieux lifting. Le promoteur immobilier Diego Rohner a racheté l’établissement delémontain et en sera le nouveau propriétaire dès ce mercredi. Si le Jurassien souhaite créer un hypercentre de sports et de loisirs sur une surface de 11'000 m2 pour 20 millions de francs, les travaux qui se dérouleront jusqu’à l’été 2025 impliquent la fermeture de l’infrastructure durant plus d’une année. Les clubs pensionnaires de la Croisée doivent donc trouver d’autres lieux d’entraînements.





Compliqué pour l’école de tennis

C’est pour Impactennis que la situation semble la plus critique. « Cette fermeture met en péril l’école de tennis », a confié à RFJ le responsable de la structure Julien Gunzinger. Impactennis devra notamment trouver une solution pour proposer des entraînements à l’intérieur cet hiver et s’est approché de la commune de Delémont pour bénéficier de halles de gymnastique. Les terrains intérieurs de Saignelégier, Porrentruy et Moutier sont bien occupés et il peut être compliqué de faire déplacer les parents, estime Julien Gunzinger.

Du côté du Jura squash Delémont, on attend un retour du propriétaire. En cas d’indisponibilité des terrains, les joueurs pourraient se tourner vers Moutier ou Tavannes, explique le président Jean-Marc Toriani. Les terrains de badminton de la Croisée ne sont occupés que par des privés.

Reste le billard et le bowling : le Billard club Jura a trouvé un arrangement avec le propriétaire pour déplacer les tables sur les terrains… de squash durant la première partie des travaux. Une solution qui satisfait Patrick Ugolini, membre du comité. Enfin, le Bowling club Delémont est dans l’attente : les nouvelles pistes seront-elles prévues pour le loisir ou la compétition ? D’ici-là, les membres ont été invités à s’entraîner avec le club de La Chaux-de-Fonds, se réjouit le président Luigi Viesti. /mmi