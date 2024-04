Un livre pour retracer la genèse du golf des Bois

S’il y a aujourd’hui un côté calme et paisible à attraper son club pour taper quelques balles aux Bois, la création du golf franc-montagnard n’aura pas été de tout repos. L’enseignant à la retraite Claude Devanthéry a rédigé l’ouvrage « Golf-Club Les Bois – De 1987 à 1998, histoire d’une réalisation mouvementée » qui est disponible sur place ou dans différentes librairies de notre région. Ce livre retrace la période qui a mené de l’idée de créer un golf aux Bois à sa réalisation complète… 11 ans plus tard. Ce délai s’explique par les oppositions nourries au sein de la population, en particulier dans les milieux agricoles, selon l’auteur. Pendant toutes ces années, il y a eu des recours, des manifestations et même une votation qui a abouti à un « oui » très timide. Malgré les voix qui s’élevaient contre le projet de golf, l’initiateur Jean-Pierre Bouille n’a jamais abdiqué. Sa motivation a même été « décuplée par les obstacles à franchir », reconnaît Claude Devanthéry. Pendant ces années de tensions et d’incertitudes, le climat était « assez houleux » aux Bois, selon l’auteur, qui indique que le sujet est parfois encore délicat aujourd’hui… /mle