Une filiale postale en partenariat à Develier

Le service à domicile de La Poste à Develier qui avait été introduit à fin mai 2021 sera remplacé par une filiale en partenariat. Les activités seront reprises dès le 21 mai prochain par le magasin d’alimentation Petit Marché qui a ouvert ses portes récemment, indique ce mardi le géant jaune. La Poste précise que la solution a été trouvée en collaboration avec la commune. La future filiale en partenariat assurera diverses prestations comme l’expédition de lettres et colis en Suisse et à l’étranger, la réception et de lettres recommandées ou encore le règlement de factures. /comm-fco