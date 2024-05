Trois décennies d’accueil à LARC

Il poursuit sa mission depuis 30 ans. Le lieu d’accueil et de rencontres de Caritas Jura (LARC) fête trois décennies d’existence ce samedi à Delémont. Depuis 1994, le local situé désormais au Passage des Ponts accueille chaque jour des personnes aux horizons différents qui souhaitent créer du lien ou simplement rencontrer d'autres personnes. Concrètement, le lieu est ouvert à toutes et tous. Il propose un accueil chaque jour de la semaine ainsi que des ateliers et des activités. L'objectif de créer du lien social, comme l’explique Elise Unternaehrer, coresponsable du lieu : « Notre mission est liée à celle de Caritas qui est de lutter contre l’isolement social et la précarité. Peut-être que l'on rajoute aussi une dimension tantôt festive ou communautaire. Car nous avons à cœur de réserver un espace positif pour les gens qui fréquentent le lieu. »

L’accueil à LARC est « inconditionnel » précise Elise Unternaehrer. Le lieu voit passer autant de retraités qui souhaitent passer un bon moment avec d’autres personnes que des personnes migrantes qui recherchent du contact, de l’aide, ou souhaitent participer à des activités pour créer du lien social. Cela se ressent dans l’esprit « familial » qui règne dans les lieux, explique Elise Unternaehrer.