Coups de pouce pour l’économie circulaire

Le Gouvernement jurassien veut donner une impulsion à l’économie circulaire et s’en donne les moyens. Selon un communiqué de presse publié ce jeudi, quatre millions de francs seront piochés dans le fonds cantonal de gestion des déchets, qui est alimenté notamment par une partie de la taxe au sac. Les autorités cantonales vont faire appel aux citoyens et aux entreprises pour mettre en place des projets innovants qui auront un impact sur l’utilisation circulaire des ressources. En 2022, environ 500'000 tonnes de déchets ont été produites dans le canton. En agissant sur la fabrication, la consommation, la durée de vie ou encore sur le recyclage, les produits restent plus longtemps utiles.





Tout un chacun peut répondre à l’appel à projets

Les citoyens, les associations, les communes, mais aussi les acteurs du secteur économique pourront répondre à un appel à projets. L’Office de l’environnement, qui chapeaute la démarche, imagine soutenir une trentaine d’initiatives d’ici à 2027. L’industrie pourrait, par exemple, réfléchir à un moyen de remettre dans le circuit des matériaux usagers. La construction pourrait imaginer utiliser des produits plus durables. Quant aux citoyens, les bibliothèques d’objets pourraient être soutenues. L’objectif est de diminuer la production de déchets et ainsi agir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette action est une première étape concrète pour la mise en œuvre du plan climat. Pour mettre sur pied ce projet, le Parlement devra se prononcer sur une modification de la loi cantonale sur les déchets et les sites pollués. Un premier appel à projets est envisagé en fin d’année.





Des moyens dédiés aux déchets

Quant aux moyens financiers, ils sont prélevés dans le fonds « déchets » qui est aussi utilisé pour assainir des sites pollués. Cette nouvelle action n’aura pas de répercussions sur les travaux planifiés. /comm-ncp