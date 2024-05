De jeunes Romands font un clip de sensibilisation sur la transidentité

Le clip sera diffusé sur les réseaux sociaux, dans le cinéma et lors d’actions sur le terrain pour aller à la rencontre des jeunes et susciter des réflexions. Cet outil de sensibilisation est également à disposition des écoles et d’autres institutions comme support de discussion.

« En amenant le sujet aux jeunes et en les incitant à en parler, l’objectif est de faire connaître au maximum les ressources d’aide et de rendre courant leur recours. Le but est de créer un espace où les personnes trans et leurs proches se sentent soutenues », ont précisé les associations. /ATS