De nouvelles activités pour le passeport-vacances de Delémont

Le passeport-vacances de Delémont devra se passer cette année de plusieurs activités traditionnelles. En cause : la fermeture de la Croisée des Loisirs pour cause de travaux. Pas moins de 24 nouvelles activités sur 130 seront ainsi proposées durant l’été pour les enfants dès la 2e année Harmos et qui ont 6 ans révolus. De nouveaux partenaires font leur entrée dans la structure comme Pro Natura, le Vilebrequin ou encore Jardin Dricino à Glovelier. Le passeport-vacances de Delémont aura lieu du 5 au 17 août prochains. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce jeudi et ceci jusqu’au 28 mai sur le site : passeport-vacances.ccrd.ch/accueil. /comm-fco