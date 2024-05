Des archives de l’ancien évêché de Bâle mises en lumière en France voisine

Des documents vieux de plusieurs siècles ont quitté Porrentruy jeudi après-midi à destination de la France voisine. Pour célébrer le 700e anniversaire du mariage entre de Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg, l’association Trésors de Ferrette présente l’exposition « Les comtes de Ferrette et leur héritage ». Elle se tiendra dans le village alsacien du 12 mai au 22 septembre. Elle mettra à l’honneur des objets datant de plusieurs siècles, dont certains proviennent d’institutions jurassiennes. Les archives de l’ancien évêché de Bâle ont fourni deux chartes, dont une fausse fabriquée par le célèbre historien jurassien Auguste Quiquerez. Le Musée jurassien d’art et d’histoire a également fourni des photos dans le cadre de cette exposition.