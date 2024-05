Le Musée rural jurassien s’amuse avec les jouets et jeux d’autrefois

Ils ont égayé la vie de nombreux enfants et familles de la région. Les jouets et jeux du siècle dernier sont à l’honneur au Musée rural jurassien aux Genevez. L’établissement a présenté jeudi sa nouvelle exposition temporaire Couic l’électronique – Jeux et jouets du Musée rural. Il dévoile une soixantaine d’objets issus de sa propre collection et de dons de certains bénévoles. Dans un monde ultra-connecté où l’électronique est très présent dans la sphère ludique, Josette Houriet, commissaire de l’exposition, a voulu « montrer qu’on peut jouer autrement ».