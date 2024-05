Un nouveau directeur général pour l’Hôpital du Jura

L’Hôpital du Jura tient son nouveau directeur général. L’institution indique jeudi dans un communiqué que Gautier Vallat, l’actuel directeur ad intérim de l’institution, a été nommé par le conseil d’administration lors de sa séance de lundi pour remplacer Thierry Charmillot. Le nouveau responsable prendra officiellement ses fonctions le 1er juin. « Gautier Vallat assume la direction générale ad intérim depuis le 23 novembre 2023 avec compétence, clairvoyance et dynamisme », indique l’H-JU. Ajoulot d’origine, marié et père de trois enfants, Gautier Vallat est âgé de 36 ans et habite à Delémont. Il est diplômé de la faculté des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne. Gautier Vallat a rejoint l’Hôpital du Jura en 2022 pour reprendre la poste de directeur financier. /comm-alr