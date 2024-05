Un premier marché pour les Barotchais

Une nouvelle occasion pour les Barotchais de se réunir. Le Conseil communal de la Baroche a confié à un petit groupe de citoyens la mission de mettre sur pied un événement par saison. Après le « Brûle-sapin » en janvier, c’est un marché de printemps qui sera organisé pour la première fois les 4 et 5 mai dans la cour de l’école de Charmoille. Une douzaine d’artisans de la commune ont déjà répondu présents. Les autorités communales souhaitent ainsi offrir plusieurs occasions de se retrouver. « Le but c’est de rassembler les gens de La Baroche et d’apprendre à connaître les nouveaux habitants », précise Alain Gerster. Ce membre de l’organisation relève que ce type d’événements ont disparu après la pandémie. Pourtant les citoyens sont demandeurs. Quant aux manifestations d’été et d’automne, Alain Gerster préfère garder le secret... /ncp