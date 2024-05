Une passerelle de liberté à Cornol

Un lieu d’accueil pour aider à repartir dans le quotidien. Depuis le début de l’année, une nouvelle institution a ouvert ses portes à Cornol dans l’ancien restaurant de l’Union des peuples. Tranquil’idée permet à des adultes de reprendre pied après une situation difficile. L’équipe éducative aide les résidents à retrouver ou à développer leur autonomie afin qu’ils puissent voler de leurs propres ailes. Onze chambres sont à disposition. Pour le moment, trois résidents vivent à Tranquil’idée. Des adultes qui ont des profils très différents. Rachel Steiner, la fondatrice, explique que ces personnes « se rendent compte qu’elles n’arrivent plus à vivre seules, momentanément, et veulent réapprendre les gestes du quotidien ». L’aide familiale a travaillé dans plusieurs institutions et a côtoyé des gens « qui ont besoin juste d’un petit coup de pouce pour pouvoir retrouver leur autonomie ». Ainsi à Tranquil’idée, les résidents apprennent à se lever le matin, à prendre soin d’eux, à ranger leurs affaires, à faire la lessive, ou encore à cuisiner.