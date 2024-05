Un nouveau poste pour promouvoir l’apprentissage

L’Etat jurassien crée un poste de Délégué à la promotion de l’apprentissage. Le Département de la formation a nommé Christophe Crelier pour l’occuper. Le citoyen de Corban, âgé de 52 ans, entrera en fonction le 1er août prochain. Son poste sera financé par le fonds pour le soutien aux formations professionnelles. Christophe Crelier aura pour mission d’accompagner les entreprises formatrices pour faciliter l’engagement d’apprentis et créer des places d’apprentissage dans la région. Il participera aussi à l’élaboration de nouvelles modalités de formation et assurera un suivi du marché du travail et de la formation pour identifier les besoins des entreprises en emplois qualifiés. /comm-rch