Une nouvelle offre touristique en soirée à St-Ursanne

St-Ursanne veut animer ses soirées. La cité médiévale proposera une nouvelle offre touristique, un partenariat entre la commune de Clos du Doubs et Jura tourisme. Selon un avis paru ce vendredi dans le Journal officiel, le pont et la porte Saint-Jean accueilleront deux caissons de projection vidéo et huit lanternes en verre soufflé. Un projet qui s’inscrit dans une stratégie touristique qui vise à « améliorer l’ambiance en soirée », a expliqué Jean-Paul Lachat, maire de Clos du Doubs. L’objectif est d’inciter les touristes à rester plus longtemps et ainsi consommer dans les commerces de la région. Les projections auront lieu « plusieurs fois par an », a ajouté Jean-Paul Lachat, qui a précisé à RFJ que le vernissage doit avoir lieu cet automne. /mmi