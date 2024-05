Les socialistes réunifiés dans le Jura bernois

Vendredi soir, c'est justement le président d'ES qui a pris la parole juste après le vote des membres. « Cette fédération est née ! » s'est exclamé Jean-Luc Berberat à la tribune. Lui, pourtant, ne fera pas partie de l'aventure au sein du nouveau bureau du PSGC. « Ma mission, lorsque j'ai commencé à la tête d'Ensemble socialiste, était d'arriver à ce jour-ci », explique-t-il.

Comme prévu dans les statuts, la présidence du parti est partagée entre deux personnes : Théo Brand (ex-président du PSJB) et Maurane Riesen (ex-ES) ont été élus à ce poste. Et l'Imérien, à l'image du nouveau responsable communication de la formation Gilles Marchand, se montre d'ores et déjà ambitieux. « On y croit, d'autant plus que notre histoire le prouve », répond-il lorsqu'on lui demande si le PSGC a les moyens de devenir le plus grand parti du Jura bernois.

L’entrée de cette nouvelle fédérationau sein du Parti Socialiste bernois sera formellement validée ce samedi lors de son Congrès qui aura également lieu à Cortébert. /amo-ech