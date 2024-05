La CCT maintenue à Clair-Logis

Les employés de Clair-Logis à Delémont vont conserver leur CCT. Le groupe Tertianum, qui est devenu propriétaire de la résidence médico-sociale le 1er mai, a annoncé au personnel le maintien de la convention collective de travail, selon nos informations. Le texte avait été signé à l’époque par la fondation qui était propriétaire de l’établissement.

Le maintien de la CCT était l’une des questions en suspens dans le cadre de la reprise de Clair-Logis. Au final, le groupe Tertianum a donc décidé de conserver cette convention collective de travail qui offre toute une série de garanties au personnel et qui est chapeautée par Cura Viva Jura, l’association faitière des EMS et centres de jour jurassiens. Les deux autres établissements gérés par le groupe Tertianum à Delémont, à savoir la Jardinerie et la Résidence La Sorne, n’en sont toutefois pas signataires. La secrétaire centrale de Cura Viva Jura n’y voit pas forcément un problème. Selon Lisa Rival, la plupart des institutions qui n’ont pas signé la CCT proposent des conditions qui s’en rapprochent, notamment en matière de salaires. Responsable régional du syndicat Syna, Laurent Crevoisier se réjouit du maintien de cette convention collective de travail à Clair-Logis.

Comme annoncé lors du rachat, le groupe Tertianum a également réengagé la cinquantaine d’employés de la résidence Clair-Logis. /alr