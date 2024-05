En froid avec la BFM, la Hopscène veut se dissoudre

« Cela n’a pas été suffisant puisque « deux semaines après on m’a annoncé qu’il fallait supprimer un grand nombre d’événements », explique le président du comité et coordinateur de la Hopscène Jérôme Gogniat qui a aussi, à cette occasion, appris son licenciement. La BFM a également remercié six autres de ses collaborateurs en charge du bar, de l’accueil, de la communication et du brassage. « Ces licenciements ont beaucoup marqué et presque choqué le comité », souffle l’habitant de Saignelégier.





Trois événements maintenus

Malgré de nombreuses dates annulées d’ici la fin de la saison, la Hopscène a tout de même pu maintenir trois événements culturels : la présentation du projet « Select’art » à la gare de Saignelégier le 8 mai, la soirée dédiée à la musique électronique « Plein lune TECH » le 25 mai et la venue de l’école de musique de la Chaux-de-Fonds lors de « Ton sur ton » le 7 juin. Jérôme Gogniat ne sait pas encore où ces deux derniers rendez-vous musicaux se dérouleront.

Si le président de l’association attend le dénouement de la situation, il ne ferme pas pour autant la porte à la culture. « Si on peut utiliser l’énergie des membres de la Hopscène pour créer de nouvelles choses ou renforcer certaines existantes, je pense que ce serait un plus pour la région », avance Jérôme Gogniat. /comm-nmy