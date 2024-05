Le CIP Tramelan va vivre sa 11ème journée sur le partage

C’est sous le thème de la migration et des relations Nord-Sud que la journée CIP-Solidaire à Tramelan se déroulera. Le dimanche 26 mai, différentes animations ponctueront le programme pour mettre en évidence des arts, musiques et danses issus de cultures africaines. Le repas de midi sera préparé par les habitants du centre d’accueil de Tramelan et aura pour but de faire découvrir les saveurs de leurs pays d’origine. Outre ces éléments, 19 associations caritatives tiendront un marché pour présenter leurs actions en Suisse et à l’étranger. Elles mènent des projets concrets pour viser un développement dans les régions qui en auraient besoin : envoi de volontaires pour des missions à l’étranger, soutien à la scolarité, formation d’infirmière, entre autres. C’est notamment le cas de la Fédération interjurassienne de coopération et de développement qui célèbrera ses 30 ans lors de la journée CIP solidaire. Selon Margaux Braillet, assistante administrative de l’association, en 30 ans, la Fédération s’est bien élargie dans la Suisse romande.