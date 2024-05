Un weekend pour découvrir les installations à Mont-Soleil

Une randonnée avec des chiens, des cours de vélos et la démo d’une petite éolienne. Voici quelques nouvelles activités dévoilées mardi par Espace découverte Énergie pour ses annuelles journées portes ouvertes. Elles auront lieu les 18 et 19 mai prochain.

Comme chaque année, on retrouvera les balades avec des ânes ou en char attelés, les animations festives et musicales, tout comme les visites guidées des centrales solaires et éoliennes, du centre visiteur et de son hologramme. L’Observatoire sera aussi ouvert au public.

La directrice d’Espace découverte Energie, Moussia de Watteville explique que cet événement veut allier l’utile à l’agréable.