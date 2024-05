Une dose de fiction dans l’histoire jurassienne

Des éléments historiques mais aussi fantastiques… C’est le mélange original que propose Sara Schneider dans son dernier roman publié ce mardi aux éditions PVH. « Place d’âmes » est un hommage au 50e anniversaire du plébiscite jurassien du 23 juin 1974. L’auteure des Breuleux, invitée de La Matinale, nous replonge dans les années 50 : le Département militaire fédéral envisage de construire une place d’armes dans les Franches-Montagnes mais, face à de fortes oppositions, la Confédération renonce. Et si la place d’armes avait vu le jour, se demande Sara Schneider. « Je veux mettre en valeur ce combat en le recommençant », explique l’auteure. « Je suis une écrivaine de fiction, j’ai besoin d’amener les gens dans un univers particulier, et l’histoire du Jura c’est un terreau magnifique, c’est la source d’inspiration », raconte la Breulotière qui aborde aussi des thématiques universelles et intemporelles comme l’écologie et les relations intergénérationnelles. « La génération qui pose problème, c’est la mienne, et les générations qui vont apporter des solutions, ce sont celles des jeunes qui s’allient avec des anciens », affirme-t-elle. /mmi