Yohan Wüthrich : « Devenir garde du pape est un rêve d’enfant »

Les 500 ans du sac de Rome

Quant à savoir combien de temps il restera au Vatican, Yohan Wüthrich ne l’a pas encore décidé. « Je vais déjà faire cette première année, puis la 2e. Si je sens que c’est ce que je veux faire, alors pourquoi pas rester une 3e année. Ce qui est motivant également c’est qu’en 2027 il y aura le jubilé des 500 ans du sac de Rome. Cela sera une très belle fête pour la garde, et nos ancêtres qui sont morts en se battant pour le pape Clément VII. Mais je vais y aller piano-piano et d’abord attaquer la première année et puis la deuxième et on verra ce que ça donne. » /tna