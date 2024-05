Une entreprise jurassienne dans les petits papiers de l’armée

Be Energy Suisse Occidentale fait de l'oeil à l'armée. La start-up basée à Alle recevait la visite du directeur général de l’armement Urs Loher ce mercredi en vue d’une possible collaboration d’envergure. La société ajoulote fait partie de groupe Be Energy composé d’une cinquantaine d’entreprises situées partout dans le monde. Elle est active dans la régénération de batteries depuis un an. Des contacts ont ainsi été lancés l’an dernier et des tests ont été effectués sur les batteries des chars Leopard de la caserne de Bure. « L’armée est convaincue par notre procédé, ce qui débouche sur cette visite », affirme Pierre-Yves Braun, employé technico-commercial de l’entreprise. Cette opportunité est exceptionnelle pour les gérants de la start-up. « Pour nous, c’est un grand tremplin. On aura rarement d’aussi grands clients. On sera également le premier pays du groupe Be Energy à décrocher un contrat avec une armée nationale », sourit Pierre-Yves Braun.