Courroux-Courcelon au chevet de ses routes

Après la traversée du village, plusieurs rues de Courroux-Courcelon pourraient faire peau neuve. Les autorités communales ont récemment transmis leur message à la population concernant un crédit-cadre de 5'800'000 francs pour la réfection des rues de la Saline et Grand-Rue, ainsi que la rue des 3-Farine et la rue des Romains. La votation est prévue le 9 juin. La situation jugée préoccupante de certains tronçons communaux fait parties des actions prioritaires du plan de législature 2023-2027 des autorités. L’état de la chaussée et des installations souterraines, ainsi que la sécurité des piétons, ou encore la mise en terre des lignes électriques sont en cause. C’est ainsi 1,3 m de route au total qui sera refait lors de cette première phase. Cet investissement n’aura pas d’incidence sur la quotité d’impôt.





Une grosse enveloppe pour les rues de la Saline et Grand-Rue

Un montant de 3'700'000 francs est prévu pour remettre à neuf le tronçon de 670 m entre le rond-point de la nouvelle Coop à Courroux et le pont qui traverse la Scheulte à Courcelon. « Nous allons, notamment, remplacer le collecteur d’eau, conformément au Plan Général d’Evacuation des Eaux (PGEE). Il faut changer la conduite d’eau, car il y a eu de nombreuses fuites. Des candélabres doivent être déplacés par rapport au trottoir. On va refaire un coffre de route et un nouveau revêtement sur toute la chaussée et on va en profiter pour améliorer le gabarit de la route, qui n’est pas constant. Un trottoir sera aménagé sur toute la longueur au nord, et un second au sud sur 110 m. Il y aura aussi deux modérateurs de vitesse. Une zone rencontre 20 km/h sera mise en place près de l’arrêt postal près de l’Ecopoint à Courcelon et l’arrêt postal sera changé », explique Jean-Luc Fleury, le conseiller communal en charge des travaux publics. Un Plan de route, qui pourrait être déposé publiquement d’ici la fin de l’année, est nécessaire pour ce secteur.