Crémines : soirée animée autour de l'avenir de l'école secondaire

De nombreuses interrogations

Durant la soirée, plusieurs questions ont rapidement fait l'objet de longues explications détaillées. La dissolution du syndicat est justement un point qui a suscité le débat, certains participants ne comprenant pas l’intérêt de le dissoudre pour en créer un nouveau juste derrière. Pour Aldo Dalla Piazza, la question est légitime. " Si on avait voulu faire autrement, on aurait pu changer les buts du syndicat en ajoutant la section P et M, mais pour ça il aurait fallu que les six communes membres du syndicat décident unanimement de le faire et l'unanimité, elle n'était pas possible, elle ne peut jamais être atteinte dans cette région ", explique l'ancien recteur du Gymnase français de Bienne. " On a donc cherché une solution qui permette de passer à une situation concrète à la fin, avec des majorités et pas avec une unanimité ", ajoute-t-il.





Volte-face cantonal

Autre point de friction et non des moindres, le revirement du canton de Berne dans ce dossier. Après avoir promis aux communes une large autonomie, le Gouvernement bernois a tenu à faire savoir, dans un courrier daté du 6 mars, qu’en l’état actuel de l’analyse, si une école secondaire devait voir le jour à Grandval, seules les communes de Perrefitte et (peut-être) de Belprahon seraient autorisées à envoyer leurs élèves à Moutier dès 2026. Du fait de leur position géographique, les élèves de Corcelles et Crémines, qui passeraient tous les jours à Grandval pour se rendre à Moutier, pourraient dès lors être tenus de poursuivre leur scolarité en terre bernoise. Sur ce point, l'incompréhension demeure parmi les participants à la séance d'information, à l'image de cette habitante du village, mère de deux enfants qui s'exclame " On nous avait pourtant clairement garanti que ce serait du ressort des Communes et que le Canton n'interviendrait pas ! ". Une autre mère de famille ajoute " À quoi ça sert d'avoir voté en mars 2023 si le Canton ne respecte pas notre volonté ? " À cette dernière question, Aldo Dalla Piazza apporte quelques éclaircissements. " Je comprends la frustration mais je rappelle qu'on n'a jamais fait voter personne sur des solutions pour lesquelles ils n'avaient pas la compétence de décision ". Et d'ajouter " On a fait voter en 2023 pour que les autorités locales puissent s'avoir comment s'orienter, maintenant on est face au résultat de ce travail et il faut trancher sur ce qu'on va faire à l'avenir ".