Un documentaire qui souligne la richesse de la différence

« Stars de tous les instants », c’est ainsi que s’intitule un documentaire qui suit une troupe de théâtre composée de personnes en situation de handicap. Réalisé par le cinéaste de Corban et produit par Pro Infirmis Jura-Neuchâtel, il retrace les embûches qu’ont dû surmonter ces comédiens en herbe afin de présenter leur spectacle bisannuel, presque deux ans après la date initialement prévue en raison du Covid-19. « Cela fait 10 ans que je m’occupe des captations des spectacles « Stars d’un instant » mis sur pied tous les deux ans. J’avais l’habitude de me balader dans les coulisses pour faire des images bonus et je me suis toujours dis qu’il y avait davantage à raconter. J’avais déjà la confiance des acteurs. C’est ainsi que j’ai été mandaté pour faire un long-métrage, de la première répétition à la présentation du spectacle deux ans plus tard. Et ensuite il y a eu toutes sortes d’obstacles avec les mesures anti-Covid. Les comédiens ont fait des vidéos seules chez eux sous forme d’exercices et on les a intégrées au film, ce qui donne des séquences magnifiques », explique Thierry Koller.