Le PCR renaît officiellement de ses cendres

Le communisme renaît de ses cendres. Le PCR, le parti communiste révolutionnaire suisse, tient son congrès fondateur de vendredi à dimanche à Burgdorf. Il a déjà fait parler de lui, notamment lors de deux rassemblements à Bienne en novembre et en février derniers. Ce courant marxiste appelé « L’étincelle » entend lancer « la plus grande campagne de recrutement communiste depuis plus de 100 ans ». Il espère réunir 500 partisans d’ici à la fin de la semaine. « Le but est de déclarer le retour du communisme en Suisse comme une force politique », lance Charles Tolis, l’un des organisateurs locaux de cette campagne de fondation.

Durant trois jours, les partisans de ce nouveau mouvement discuteront de « la crise généralisée du capitalisme mondial », mais aussi de la situation en Suisse. « Notre pays n’est pas un îlot séparé du reste du monde », estime le Genevois.