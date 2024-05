Ils s’en vont défendre leurs chances en Norvège

Ils ont fait leurs valises et sont partis représenter la région en Norvège. L’équipe jurassienne de l’association Robots-JU qualifiée pour le concours « Open European Championship » de la First Lego League à Bodø était en train de procéder aux derniers réglages samedi lorsque nous l'avons rencontrée. Nichés dans les anciens locaux d’une usine à Glovelier, les membres de l’équipe et leur coach s’assurent que tout est prêt pour la grande compétition qui les attend. Car c’est une première pour la région. Jamais une équipe jurassienne n’avait été sélectionnée pour prendre part à ce prestigieux concours. La récompense d’une année riche en résultats pour les jeunes passionnés de robotique. L'équipe jurassienne fait partie des 50 équipes sélectionnées pour la compétition.





« In English please »

Sur place, le Team Jura 1 prendra part à plusieurs épreuves. Lors du match de robots, elle devra utiliser le robot qu’elle a mis au point pour récolter un maximum de points en 2’30. Dans cette épreuve, chaque équipe se voit assigner le même tapis de jeu sur lequel une série de constructions en LEGO sont disposées. L’équipe doit alors utiliser son propre robot, muni de différents outils, pour pousser, lever, tirer ou actionner des mécanismes et marquer des points. Pas question de toucher au robot pendant qu’il travaille, ses actions sont toutes programmées à l’avance par l’équipe.

Difficulté supplémentaire lors de cette compétition internationale : toutes les communications devront être faites en anglais. « C'est la langue du concours. L’équipe a dû apprendre à communiquer et présenter son travail en anglais. C’est quelque chose qu’il a fallu apprendre très rapidement » explique le coach Daniel Renaud.