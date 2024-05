Gros succès pour « Il flotte notre drapeau »

Les Jurassiens sont fiers de leur drapeau au point de l’emmener aux quatre coins du monde et de le prendre en photo. L’opération « Il flotte notre drapeau » lancée par le canton du Jura pour célébrer les 50 ans du vote du 23 juin 1974 a été une vraie réussite. Les photos pouvaient être envoyées jusqu’à dimanche. Le succès dépasse même les attentes, selon le chef du service cantonal de l’information et de la communication, Julien Hostettler. Plus de 420 clichés réalisés par environ 250 personnes ont été transmis au canton du Jura. Les meilleures photos seront récompensées par un prix et un panel d’images seront exposées du 23 juin au 11 août prochains sur l’esplanade du Théâtre du Jura, à Delémont. Au vu du succès, le canton du Jura réfléchit à laisser ouverte la possibilité de pouvoir continuer à envoyer des photos mais hors concours. /fco