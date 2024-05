Libre accès pour déposer ses problèmes

Libre accès, c’est un nouveau lieu pour déposer ses problèmes, ouvert à tous, gratuit, anonyme et sans rendez-vous. A la suite d’un appel d’offres du Secrétariat d’Etat aux migrations et du Service cantonal de l’action sociale, le projet a pris forme à la rue des Baîches à Porrentruy. Entre juin et décembre, une soixantaine de personnes ont fréquenté les permanences. Trois fois par semaine, des psychopraticiens formés aux thérapies brèves accueillent les patients. C’est l’association « Familles d’Ajoie », qui gère le lieu ainsi que La Bulle verte, créée en 2015, tous deux se basent sur les mêmes principes mais ne visent pas les mêmes publics. Si le second est destiné à offrir un lieu de sociabilisation pour les jeunes enfants et de partage pour leurs accompagnants, le premier offre un nouveau lieu d’écoute. Ce projet-pilote court sur deux ans.





L’anonymat permet de baisser le seuil

L’anonymat est un des points essentiels de Libre accès. Des personnes, qui ont les moyens, fréquentent aussi l’institution pour évoquer leur santé mentale. Des patients qui n’auraient peut-être pas fait le premier pas de contacter un professionnel, selon la présidente. Stéphanie Boule-Malnati fait remarquer que, même sur la porte d’entrée du bâtiment, rien n’évoque la présence de Libre accès : « aussi par cette volonté de baisser les seuils, pour que n’importe qui puisse passer la porte de manière anonyme. Personne ne sait où la personne va entrer ».