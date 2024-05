Trois interpellations à La Chaux-de-Fonds après une course poursuite

Course poursuite nocturne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. La police neuchâteloise annonce lundi avoir interpellé trois hommes dimanche après une course poursuite sur la N5 entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Vers 1h30 du matin, une patrouille de police a repéré et tenté d’arrêter un véhicule sans phare à la hauteur de l’échangeur de Vauseyon à Neuchâtel. Le conducteur a pris la fuite sur la N5 en direction de La Chaux-de-Fonds, poursuivi par la patrouille.

Voiture volée et multiples excès de vitesse

Lors de son échappée, le conducteur a commis de nombreuses infractions, souligne la police dans un communiqué lundi. Les forces de l’ordre font notamment état d’importants excès de vitesse et de dépassements téméraires dans le tunnel de la Vue-des-Alpes. Un barrage routier mis en place au giratoire du Bas-du-Reymond à La Chaux-de-Fonds a finalement permis d’intercepter la voiture et d’interpeller les trois occupants du véhicule à l’aide de patrouilles venues en renfort. Après investigation, il s’avère que la voiture venait d’être dérobée en ville de Neuchâtel. Une instruction pénale a été ouverte. /comm-gtr