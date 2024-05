La lutte contre le frelon asiatique se poursuit

La prolifération du frelon asiatique sur le territoire jurassien a conduit à une révision de la stratégie cantonale. Pour répondre à ce défi, un groupe de pilotage a été mis en place, selon un communiqué transmis mardi. Il réunit la Fédération Jurassienne d’Apiculture (FJA), le CABI, la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) et l’Office de l’environnement. « Ensemble, ces acteurs s’engagent à renforcer le rôle des apiculteurs et mettre en place une organisation pérenne », souligne le communiqué. Ce groupe de pilotage, dont la direction a été confiée à la FRI, coordonne les activités de sensibilisation, de formation et de lutte.

Repérer et détruire les nids

Les particuliers et les apiculteurs peuvent utiliser la plateforme nationale frelonasiatique.ch pour signaler, avec une photo, la présence d’un potentiel nid. Après confirmation qu’il s’agit bien de frelons asiatiques, les particuliers sont invités à mandater un spécialiste pour procéder à l’élimination du nid. Les frais sont généralement pris en charge par les assurances, relève le communiqué. La liste des prestataires est disponible sur le site internet de l’Office de l’environnement.

Formation de spécialistes

La FJA forme dans chaque district des spécialistes du frelon asiatique pour la vulgarisation, la recherche et l’élimination des nids. Ces activités sont soutenues et coordonnées par le groupe de pilotage. L’Office de l’environnement assure un financement de base pour le fonctionnement de ce groupe de pilotage ainsi qu’une participation, dans la mesure des moyens, aux coûts d’élimination des nids. « Toutefois, si la propagation du frelon asiatique s’avère massive, cette participation ne pourra plus être garantie sans financements complémentaires », avertit le communiqué. Les rôles du groupe de pilotage et les priorités de la lutte sont à retrouver ici. /ech-comm