Le nombre d’exploitations agricoles recule

L’agriculture suisse poursuit sa transformation structurelle vers davantage de durabilité. Deux études publiées mardi matin à Berne par les offices fédéraux de l’agriculture et de la statistique l’illustrent : le nombre de fermes bios poursuit sa progression, certes lente. Et en 2023, près de 20% des terres cultivées ont été exploitées sans recourir aux herbicides.





Le nombre d'exploitations recule, la part du bio augmente

Le nombre d’exploitations agricoles en Suisse continue de s’éroder : 47’719 en 2023, soit 1,3% de moins qu’une année auparavant. Ce sont 625 fermes en moins. La surface agricole utilisée reste toutefois inchangée à un million d’hectares.

La part des exploitations bio progresse encore, modestement en 2023 : + 1% à 16,5% de toutes les fermes. 18,2% de la surface agricole utile est cultivée selon les normes biologiques.

Dans la foulée des initiatives sur l’eau et les pesticides en 2022, la Confédération a lancé de nouveaux programmes de soutien financier aux cultures qui renoncent aux herbicides. Ce qui a rencontré un « beau succès », selon l’Office fédéral de l’agriculture. Cela concerne 19% des terres assolées, des vignobles et des surfaces maraichères. Et 14'000 des 47'000 exploitations agricoles ont renoncé à l’utilisation de fongicides et d’insecticides.





Le Jura ne suit pas toujours les tendances nationales

En termes d’exploitations, la courbe suit la tendance nationale avec une diminution d’une quinzaine de domaines lors de l’année écoulée. Le canton en compte donc à présent 978. Sur la totalité de ces exploitations, plus de 21% pratiquent l’agriculture biologique, soit une part bien plus importante qu’à l’échelle suisse, même si l’an dernier, leur nombre est resté parfaitement stable par rapport à 2022 dans le Jura.

En ce qui concerne l’élevage, l’aviculture, comme à l’échelle du pays continue gentiment sa progression. Les bovins sont quant à eux bien plus nombreux. La région compte plus de 840 nouvelles bêtes. /sju-lge