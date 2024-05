Encore quelques oppositions au PAL à Haute-Sorne

La situation du plan d’aménagement local évolue à Haute-Sorne. Quatre oppositions ont été transmises lors du dépôt public complémentaire qui est arrivé à son terme ces derniers jours. Selon Gérard Ruch, conseiller communal en charge de l’urbanisme, une des quatre oppositions a déjà été levée et les trois autres « ne remettent pas en cause le PAL de façon générale ». Le plan d’aménagement local de Haute-Sorne avait suscité 63 oppositions dans sa première version. De nombreuses séances de conciliation avaient alors été organisées entre les autorités et les différents propriétaires. /mle