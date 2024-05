Une école de football réservée uniquement aux filles

Une progression pas forcément optimale

Ce projet semble plaire à Sabrina Ribeaud qui se réjouit de voir ce qui est mis en place. « Je trouve ça bien qu’on invite les filles à commencer le foot », explique l’ancienne joueuse de Young Boys, devenue entraineure régionale pour l’AFBJ. Sur le papier, le concept est séduisant, mais la question de la progression se pose tout de même. Elle tient à rappeler que la mixité est primordiale à cet âge. « Si elles trouvent leur bonheur au sein d’un groupe de fille, c’est le principal. En revanche, si on réfléchit plus à l’aspect technique et physique, je pense qu’elles auront plus de peine à faire des progrès », avoue Sabrina Ribeaud qui ne cache pas que de jouer avec des garçons apporte beaucoup aux joueuses qui souhaitent évoluer. Un avis que partage Nicolas Pugnant-Gros qui reconnait que le but est aussi « d’étoffer les contingents de juniors » par la suite. C’est pourquoi au niveau des tournois, les équipes de cette structure affronteront parfois des garçons, mais l’idée est de participer également à des compétitions féminines.