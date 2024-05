Attention à l’arnaque au faux banquier

C’est un phénomène nouveau dans le canton du Jura. Deux cas d’arnaque au faux banquier ont été recensés par la police cantonale ce printemps. Les cibles sont principalement les personnes âgées. Cette pratique malhonnête consiste à se faire passer pour un employé de banque dans le but d’obtenir la carte et le code de la victime, explique la police cantonale jurassienne dans un communiqué diffusé ce jeudi.

Concrètement, le malfaiteur téléphone à sa victime et lui annonce qu’un changement de carte bancaire est nécessaire, prétextant une anomalie avec le compte concerné. L’arnaqueur ou son complice va ensuite à la rencontre de la personne pour qu’elle lui remette le document et son code. Les malfrats procèdent ensuite à des retraits frauduleux et des tentatives d’augmentation de la limite de retrait.

Selon l’adjoint du chef de la police judiciaire Sébastien Frund, les malfaiteurs parlent français et sévissent déjà dans d’autres cantons. La police cantonale appelle la population à la prudence et rappelle qu’il ne faut jamais transmettre d’informations personnelles ou sa carte bancaire à des inconnus. /jad