« Repartir du bon pied » pour prévenir ou guérir les problèmes de santé des pieds

« Repartir du bon pied », c’est le thème d’une conférence organisée ce jeudi soir à Delémont (19h30 à Cinémont, entrée libre) par la Ligue jurassienne contre le rhumatisme. Quels problèmes peuvent survenir au niveau des pieds, comment les prévenir ou les guérir, le médecin-chef en orthopédie et traumatologie à l’Hôpital du Jura François Nussbaumer, conférencier, a répondu à ces questions dans La Matinale. Le médecin explique quels problèmes peuvent survenir au niveau des pieds : « à l’avant-pied, les déformations classiques qu’on appelle l’oignon, les douleurs sous l’avant-pied quand on marche, l’affaissement du milieu du pied et, à l’arrière, les douleurs du talon qui peuvent être passablement handicapantes ». Des problèmes « passablement répandu. Ça peut se comprendre car beaucoup de charges arrivent sur ce pied », ajoute le médecin-chef, qui précise les causes : « des problèmes génétiques, de mauvaises habitudes, un chaussage discutable, au niveau sportif on ne s’occupe pas trop de ses pieds ». /mmi