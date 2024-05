Snowy et Bagira sont arrivés au Sikypark

Le Sikypark de Crémines compte deux nouveaux pensionnaires pas comme les autres. La lionne « Snowy » et le léopard noir « Bagira » qui entretiennent une connexion exceptionnelle digne de l’amitié ont débarqué mercredi à Crémines à la suite d’un long voyage. Les deux félins étaient partis mardi, en fin de journée, de la commune d’Eschede, dans le nord de l’Allemagne. Ils sont âgés de 7 ans et ont grandi ensemble dans un parc animalier qui doit fermer ses portes pour des raisons financières. Le directeur du parc zoologique de Crémines a alors décidé de les accueillir au Sikypark pour leur éviter une séparation. Le projet a pu être réalisé grâce à des donateurs et un espace spécial a été aménagé pour les deux félins. /comm-fco