Une offre hôtelière inédite a ouvert ses portes dans le Jura

Une offre qui manquait

Si un hôtel de luxe peut paraitre surprenant dans une région plus champêtre ou la nature est priorisée, la clientèle est bien là, selon Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme. « On sait qu’une partie des gens qui visitent le Jura et recherchent ce type d’hébergement en fréquentent à l’extérieur du canton. C’est donc positif de compléter ce manque », explique-t-il. Une réflexion que partage le fondateur du groupe Definitely Different Patrick Delarive qui ne tarit pas d’éloge sur ce petit coin de pays. « Tout le monde connaît St-Ursanne, mais en réalité je ne sais pas si beaucoup de gens sont effectivement venus. Pour moi et mes collègues, ça a immédiatement été un coup de cœur », raconte-t-il. Le Vaudois est persuadé que la demande existe et si ce n’était pas le cas, il est prêt à s’adapter. « 300 ou 350 francs la nuit, c’est vrai que ça n’a jamais été vu à St-Ursanne, mais on a découvert que dans des endroits qui n’ont pas la notoriété de cette ville, en amenant une expérience client extraordinaire, le prix devient secondaire. Et puis on s’adaptera. 300 francs aujourd’hui peuvent être 200 ou 400 francs demain », dit-il.