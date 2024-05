Le Jura et les deux Bâle toujours unis pour promouvoir l’innovation

Cette collaboration tricantonale a vu le jour en 2016 et donne satisfaction aux partenaires. « Ce qui est intéressant, c’est cette dynamique ville-campagne. L’objectif est de l’utiliser pour pouvoir optimaliser le développement économique d’une région périphérique comme le Jura. Et ça marche. On travaille avec les deux Bâle depuis plus de huit ans et cette collaboration commence à porter ses fruits sous la forme de nouveaux projets qui sont générés dans le Jura et de startups qui sont créées et qui s’implantent dans le canton », commente Cédric Koller.