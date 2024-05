Un nouveau centre de soins palliatifs à Corgémont

Dès 2026, une nouvelle structure de soins s’installera à Corgémont. Baptisé « La Passerelle », le centre, présenté vendredi aux médias comme étant une structure non hospitalière avec mission de soins palliatifs. Outre l’aspect d’accompagnement, le centre se veut aussi être un moyen de casser les codes hospitaliers avec une approche plus hôtelière.





Un cruel manque dans la région

Si cette nouvelle offre a été imaginée, c’est avant tout pour répondre à un besoin. Dans la région, niveau soins palliatifs, il existe la Fondation La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds et quelques lits à l’hôpital de Porrentruy. Bien trop peu pour notre région. « On note malheureusement une inquiétante évolution des maladies chroniques évolutives, il y a des gens qui ne peuvent tout simplement plus rentrer à la maison et nous sommes convaincus que l’hôpital ne doit pas être le dernier lieu de vie des personnes », explique Genghis Gossin, exécutant du projet et futur vice-directeur du centre.