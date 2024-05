Un plan spécial pour éviter les inondations à Courrendlin

Courrendlin veut se protéger contre les crues de la Birse. Le plan spécial ViTaBirse prévoit de réaménager la rivière pour éviter les inondations. Son lit sera élargi et approfondi alors que ses berges seront revitalisées. La zone concernée s’étend de la Roche Saint-Jean jusqu’au centre commercial explique le maire de la commune. Le secteur qui subira les transformations les plus importantes sera celui des écoles où un « très grand élargissement du cours d’eau » est prévu. Joël Burkhalter précise que c’est un « vieux projet qui était dans les tuyaux de Courrendlin depuis un certain nombre d’années ».

La planification de ViTaBirse est désormais aboutie. Plusieurs partenaires ont collaboré pour arriver à ce résultat : « certains ont travaillé sur les volumes d’eau, d’autres se sont plutôt orientés sur la revitalisation, d’autres sur la mobilité, etc. (…) Plusieurs bureaux ont été mis dans la boucle pour arriver à un projet d’ouvrage qui a été validé par l’Office fédéral de l’environnement », se réjouit Joël Burkhalter. Tous les propriétaires fonciers directement concernés par les futurs travaux ont été entendus et auditionnés. L’objectif de ces échanges est d’éviter les oppositions potentielles. « On a eu un très bon accueil parce que ces personnes-là ont été plusieurs fois impactées par des inondations par le passé », analyse le maire.