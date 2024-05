Une grange en feu à Damphreux

Un incendie s'est déclaré jeudi soir à Damphreux. Une grange qui abritait du fourrage et du bétail a été la proie des flammes. Le sinistre s'est déclaré vers 19h selon la police cantonale jurassienne. Des habitants sont rapidement intervenus pour extraire les animaux du bâtiment. Aucune bête n'a péri. Le SIS Vendline a été épaulé par le CRIS Porrentruy. Une cinquantaine de pompiers et 11 véhicules ont été mobilisés. Aucun blessé n'est à déplorer. Les causes du sinistre ne sont pas encore déterminées. Une enquête est ouverte. /comm-tna