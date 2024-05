Une marque de culotte menstruelle jurassienne sur le devant de la scène

Un développement important

« C’est vrai que tout s’est passé très vite. On a eu beaucoup de soutien de la part des Jurassiens et ça a vraiment été un tremplin pour nous », explique Alexandra Déboeuf. Un développement qui pousse le jeune couple à se réinventer. Moona propose actuellement quatre modèles de culottes menstruelles. Un boxer et un string sont en cours de conception. Une innovation nécessaire face à une concurrence accrue. « C’est un marché qui est allé extrêmement vite. Les gros sont devenus toujours plus gros et on a vu beaucoup de petits disparaître. Le e-commerce est arrivé en force. Nous, on s’est bien imposé en Suisse romande, mais on veut se développer en Suisse allemande à présent », raconte Florent De Sousa. Le co-fondateur parle de sa marque comme l’un des « acteurs principaux » du marché national, mais il ne minimise pas la concurrence, au contraire. « Nos principaux concurrents viennent de l’étranger, principalement de France et d’Allemagne », explique-t-il. Toutefois, cette concurrence n’effraie pas le jeune couple qui veut voir toujours plus grand. /lge