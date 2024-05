150 ans et un Giron pour la fanfare des Bois

La fanfare des Bois s’est il y a quelque temps déjà rapprochée de la fanfare du Noirmont. Il s’agit là d’une piste pour faire perdurer la société, explique Damien Jobin. Autre piste auquel le président souscrit, l’adaptation aux changements : « On essaie toujours de suivre l’évolution de la population, de nous réinventer pour plaire à notre public, aller à sa rencontre. Les gens ont parfois une image poussiéreuse des fanfares, mais non, on essaie de suivre le mouvement pour plaire au public année après année… »

Pour fêter dignement son anniversaire, la société rudisylvaine a mis sur pied différents événements de vendredi à dimanche, entre spectacle d’humour et divers concerts. En sus des festivités prévues pour célébrer spécifiquement ses 150 ans, la fanfare des Bois organise dimanche le Giron des fanfares franc-montagnardes. Mélanger deux manifestations en une représente une superbe opportunité selon Damien Jobin. « C’est l’occasion de faire venir aux Bois d’autres musiciens avec qui on a toujours un très bon rapport, pour partager, échanger cette musique entre nous », explique-t-il, ce à quoi se prête bien, d’après lui, un giron sans classement, où chacun peut prendre du plaisir. /tbe

Retrouvez le programme complet des festivités ici.