Le parking Tellis ouvre ses portes

Un projet « précurseur »

« Ce parking est assez impressionnant. Cette une construction précurseur et c’est la première infrastructure de cette taille dans le Jura », explique le propriétaire Pascal Bourquard. Haut de dix étages, ce parking public peut accueillir jusqu’à 400 véhicules. Il est composé de plus de 600 tonnes d’acier. « Imaginez, ça correspond à vol d’oiseau à 750 kilomètres linéaires, soit Glovelier-Londres en armatures métallique », sourit celui qui a imaginé ce projet. À l’intérieur, on y trouve des places qui respectent la norme VSS en confort, soit 2,70 m de large, sans compter les places XXL et les places handicapées. A noter que ce parking permet d’économiser plus de 12'000 m2 de surface au sol et est pratiquement autonome en électricité grâce à ses panneaux solaires.